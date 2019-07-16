陶博館泥巴藝術季 4公尺高美人魚登場

新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2019夏日泥巴藝術季」，展出8件大型泥雕創作。圖為藝術家游忠平（中）的作品「我愛超級美人魚」，高達4米，可讓民眾乘坐。中央社記者葉臻攝 108年7月16日

（中央社記者葉臻桃園16日電）新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2019夏日泥巴藝術季」，展出由9名藝術家創作的8件大型泥雕作品，其中由藝術家游忠平創作的4公尺高美人魚，能讓民眾坐上拍照，展期至9月1日止。

鶯歌陶瓷博物館今年首次推出夏日泥巴藝術季，邀藝術家游忠平、謝嘉亨、許明香、李善愔、林義傑、黃偉茜、陳元杉、梁佑華及侯春廷共9名藝術家，創作8件大型泥雕，包括摩艾石像、暴龍、蟾蜍和火車等作品。

其中游忠平的作品「我愛超級美人魚」高達4公尺，是所有泥雕中最大型且難度最高，游忠平表示，為了融合夏季、玩水的感覺，才想以美人魚做主題，但有別於以往的美人魚，他創作的美人魚有翅膀，是一隻超級美人魚，也是他有史以來創作過最高的作品。

游忠平表示，作品起初得用保麗龍進行雕刻、鋼條進行固定，最後才用泥巴製作表面，整個作品耗時一個多月，每天花10餘小時進行創作，成品重達300公斤，得10個人才能搬到展場。

游忠平強調，他創作的美人魚能讓小朋友坐在上面，與美人魚互動。他也親自站上美人魚，展現作品的超高穩定性。

鶯歌陶瓷博物館表示，夏日泥巴藝術季也安排泥漿彩繪、動力沙、泥塑大賽、泥雕體驗營、不動雕像街頭藝人演出等系列活動，位於陶瓷藝術園區水廣場的戲水區也同步開放至10月13日，一旁還有草坪野餐區、窯烤美食區、陶瓷體驗區、大型沙坑區及位於室內的小陶窩親子遊憩區，歡迎民眾前往。（編輯：張芷瑄）1080716

新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2019夏日泥巴藝術季」，展出8件大型泥雕創作。圖為參觀民眾與藝術家黃偉茜作品合影。中央社記者葉臻攝 108年7月16日

新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2019夏日泥巴藝術季」，展出8件大型泥雕創作。藝術家游忠平作品「我愛超級美人魚」利用保麗龍進行雕刻、鋼條固定，最後才用泥巴製作表面，耗時一個多月才完成。中央社記者葉臻攝 108年7月16日