李佳芬農舍違建 監察院函文雲林縣政府關心

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的農地及農舍風波，監察院也關心並行文雲林縣政府函覆處理情形，雲林縣政府表示，今天剛接到古坑鄉公所違章查報結果，全案依法行政處理中。

古坑鄉公所對高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的農舍涉違章查報結果，今天送達雲林縣政府建設處，依違章查報認定農舍1樓及2樓迴廊與後側建築增建，與原發給使用執照竣工圖不同，函文限期一個月改善。

這件社會矚目案件也引起監察院關心，縣府官員今天證實，17日收到監察院公文，指有關李佳芬農地違反農用及農舍興建案件的處理情形請函覆監察院，這份公文轉到雲林縣政府農業處處理。

雲林縣政府農業處長張鴻猷指出，李佳芬農地及農舍風波6日由媒體爆料涉違建，農業處8日在府內調閱相關資料未果，9日行文原發給使用執照的古坑鄉公所，11日由農業處召集縣府建設、地政及古坑公所等到李佳芬農地現勘。

張鴻猷說，11日現勘認定李佳芬的農地非農用，建管單位目視農舍主建物有違建之虞，將比對資料釐清；農業處16日把會勘記錄函文會同單位，19日函文李佳芬，限期8月20日前改善，若未改善將移請雲林縣政府地政處，以違反區域計畫法裁罰新台幣6萬至30萬元。

雲林縣政府建設處長李俊興指出，9日函文古坑鄉公所調閱李佳芬農舍主建物相關資料，11日會勘後再通知原發照的古坑鄉公所，依照違章建築處理辦法啟動違章查報作業，建設處19日會同古坑鄉公所現勘，認定農舍主建物與使用執照竣工圖不同。

李俊興表示，今天上午接到違章查報結果後，以違反建築法等，下午立即依查報結果函文李佳芬限期1個月改善，若不自行恢復原狀就拆除增建；對於李佳芬日前表達委託建築師比對使用執照竣工圖檢討，若有增建就拆除以符合規定，配合依法辦理，縣府樂見當事人能自行改善。（編輯：翁翠萍）1080723