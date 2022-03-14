果貿社區道路多年未刨鋪 高市府先行施作改善

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）左營果貿社區為網路打卡景點，有「小香港」美名，但眷村道路養護存在管理權責不清爭議，多年未刨鋪路況不佳。高雄市長陳其邁責成先行施作改善，今天更親赴現場視察刨鋪作業。

陳其邁今天由當地果峰里長曾瑞水、果貿里長韓得平、果惠里長鄭夙雅及海勝里長梁西榮等人陪同視察道路改善情形。里長們稱讚市府團隊高行政效率，當場贈送名產表達感謝，也邀請陳其邁有機會到果貿社區一同共進當地聞名的傳統早餐。

果貿社區為早期國宅社區，因為獨特建築和濃濃眷村風，現為網路打卡著名景點之一，有「小香港」之稱，來往享用美食及拍照打卡人潮不在少數。由於眷村屬於國防部，近35年來眷村內部分道路養護存在管理權責不清爭議，造成路況不佳。

陳其邁6日視察果貿社區防疫工作，經當地果惠里長鄭夙雅反應後，隨即指示工務局一週內啟動改善工程。附近居民都對今天的高效率道路鋪面改善予以肯定。

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為立即解決問題，陳其邁責成以後都由市府團隊先行施作養護，經費再與國防部協商，同時鑑於果貿社區為眷村美食集散地，未來也將改善果貿社區的公園，讓民眾無論生活、或來享受眷村文化，都能有更好環境。

工務局今天新聞稿說明，果貿社區內部份道路已近35年未刨鋪改善，養護工程處這項社區道路刨鋪作業，工程施作範圍包括社區及周邊共十多條道路，面積約近4000平方公尺，總經費約新台幣200萬元。配合果貿社區市場停市期間今天進場施作，減少附近居民交通及生活衝擊，完工後將提升社區道路平整度及用路舒適感受度。（編輯：孫承武）1110314