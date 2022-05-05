高雄首破千確診 市府：疫調轉銜外縣市是為就地照顧

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中央流行疫情指揮中心5日宣布高雄新增1136例COVID-19確診個案，是疫情發生以來高雄首度破千例。高雄市長陳其邁（中）下午指出，本日有9例轉銜外縣市處理，因而高雄共有1127人確診。中央社記者曾以寧攝 111年5月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高市府今天宣布新增1127人確診COVID-19，並有9例轉銜外縣市處理。高市府說明，有些民眾戶籍在高雄，但工作、居住都在外縣市，通知當地地方政府，是為讓個案就地照顧。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄新增1136例確診，是疫情發生以來高雄首次破千例。高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上說，有9例轉銜外縣市處理，共有1127人確診。

針對轉列外縣市個案情況，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎以住在新北三重的個案說明，這名確診者戶籍在高雄鼓山，所以一開始列為高雄個案，但是經過協尋、疫調，找到個案住在新北市，就會把案子轉回新北市個案。

為什麼要轉回其他縣市，潘炤穎說，因為確診個案感染後，在自己居住地隔離、做居家照護，但如果這筆資料在高雄市政府手上、當地政府未掌握資訊，個案如果需要評估是否要就醫，可能就會沒人處理，所以市府有責任釐清，並轉到外縣市地方政府手上，讓各縣市政府就地照顧。

中央宣布不公布確診者足跡後，高市府仍每天公布足跡熱點，今天卻沒有。潘炤穎說，今天高雄第一次單日確診破千，每個個案疫調匡列就花了花相當多時間，所以針對疫情總覽說明。未來仍會概略說明社區風險，但不公布細項，若有特定群聚事件或大規模群聚，則會另外說明。

高市府每天公布確診情況時會列出有外縣市足跡的確診者，遭網友質疑「很奇怪」。潘炤穎解釋，若疫調結果對應的是明確接觸風險，市府有責任向民眾說明，包含跨縣市特定娛樂場所型態等。跨縣市足跡不但可能造成傳染，高雄個案到別地方也有可能造成相關影響，公布是警示作用。

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高雄市長陳其邁提醒，近日在採檢時，常見受檢者填資料填寫太潦草，健保卡資料又是舊的居住地和家用電話，變成報告出來找不到人，增加工作人員很大負擔，也延遲匡列，請民眾前往採檢務必留對手機號碼，用市話也會收不到結果通知簡訊。

針對今天確診情況，高市府說明，共有居隔轉陽126例、外縣市旅遊史55例、特定娛樂場所10例、密切接觸者929例、新案疫調中7例。密切接觸者中又以職場接觸315例最多，因職場防疫警覺性有落差，相對感染較多。（編輯：黃世雅）1110505