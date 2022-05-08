綠島蘭嶼新增19例確診 台東籲少到人潮聚集處

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（中央社記者李先鳳台東縣8日電）台東縣今天新增224例COVID-19確診，其中包括綠島3例、蘭嶼16例，為觀光客或民宿餐廳群聚有關；另包括社區感染的92人，大多因歡唱、聚餐而染疫，縣府籲減少出入人潮聚集場所。

台東縣政府今天發布訊息表示，今天新增224名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，其中185名為戶籍或居住地在台東、39名為外縣市醫院通報，年齡介於0歲至99歲，全縣目前累計居隔共5386人，756人仍隔離中。

衛生局說明，縣內目前有2家養護機構群聚事件，今天皆無新增案例。第一家機構累計確診120名（工作人員34名、住民86名），衛生局除第一時間提供養護機構相關照護物資200套以外，將會持續安排定期PCR複檢，其中86人已安排使用抗病毒藥物。

另一機構目前累計11人確診（員工6名、住民5名），有5人經醫師評估進行抗病毒藥物中。衛生局及社會處仍持續監控機構內群聚員工及住民交流狀況、落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

另外，離島地區的綠島今天增加3例，蘭嶼新增16例個案，皆為觀光客或民宿餐廳幫手群聚有關。

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新增案例中，屬社區感染的有92人，大多為朋友群聚歡唱、聚餐導致確診。衛生局持續呼籲民眾做好個人防疫工作，減少出入人潮聚集場所或與不特定對象接觸，才是避免感染首要關鍵。

縣長饒慶鈴表示，面對疫情持續升溫，全台本土確診案例也逐漸攀升，近期台東陸續有2家養護機構群聚事件，除原本規定禁止探視，即日起全面提升防疫強度；也謝謝所有照服員、居服員及養護機構工作人員用心照顧長輩、身心障礙者，希望大家共體時艱，務必加強清潔消毒、勤洗手、戴好口罩。（編輯：陳仁華）1110508