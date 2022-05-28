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花蓮溪出海口逾20隻鳥類死亡 檢出H5N1禽流感

2022/5/28 12:58（5/28 13:51 更新）
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花蓮溪出海口是內政部核定國家級重要溼地，近日鳥友在出海口灘地發現多具鳥屍，花蓮縣府獲報後將檢體送驗，確定為H5N1禽流感。（花蓮縣野鳥協會提供）中央社記者張祈傳真 111年5月28日
花蓮溪出海口是內政部核定國家級重要溼地，近日鳥友在出海口灘地發現多具鳥屍，花蓮縣府獲報後將檢體送驗，確定為H5N1禽流感。（花蓮縣野鳥協會提供）中央社記者張祈傳真 111年5月28日
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮溪出海口近日出現逾20隻死亡鳥類，包含黑腹燕鷗、蒙古鴴及鐵嘴鴴，花蓮縣府獲報後將檢體送驗，確定為H5N1禽流感，已在現地進行消毒，並針對半徑5公里的養禽戶加強訪視。

花蓮溪出海口是內政部核定國家級重要溼地，花蓮縣野鳥協會指出，最近是燕鷗大量過境期，不少鳥友前往賞鳥，23日有鳥友在出海口灘地發現多具鳥屍，有部分野鳥飛行速度緩慢，懷疑是疾病或中毒造成集體死亡。

花蓮縣政府農業處指出，23日獲報後，經清查死亡鳥類20餘隻，鳥種以黑腹燕鷗為主，也有少部分蒙古鴴及鐵嘴鴴，第一時間即指派花蓮縣動植物防疫所將死亡檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

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花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，檢驗結果昨天出爐，確定為H5N1禽流感，屬高病原性，國內西部野鳥監測發現比例較高，在花蓮是首次發現，傳染給人的機會非常低，與國內養禽場曾發生的H5N2禽流感病毒株不同，民眾勿過度擔心。

縣府已派員在發現鳥類死亡的沙丘灘地及附近環境消毒，針對半徑5公里的養禽戶加強訪視，協助場域及周邊消毒。周黃得榮提醒，民眾若在戶外有發現禽鳥異常死亡情形，切勿隨意碰觸，儘速通報花蓮縣動植物防疫所。（編輯：郭諭儒）1110528

花蓮溪出海口近日出現逾20隻死亡鳥類，花蓮縣府獲報後將檢體送驗，確定為H5N1禽流感，已在現地進行消毒，並針對半徑5公里的養禽戶加強訪視。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月28日
花蓮溪出海口近日出現逾20隻死亡鳥類，花蓮縣府獲報後將檢體送驗，確定為H5N1禽流感，已在現地進行消毒，並針對半徑5公里的養禽戶加強訪視。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月28日
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