台東為幼生開設輝瑞兒童疫苗快打站 5/31預約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣30日電）輝瑞兒童疫苗校園開打，台東縣政府對於滿5歲的幼生，希望有家長陪同降低緊急風險，規劃6月1、2日在寶桑國中活動中心開設快打站，明天上午9時開放預約。

台東縣政府發布訊息表示，縣內國小校園輝瑞兒童疫苗接種作業已於27日展開，預計於6月中旬前完成全縣有預約學童的施打。

針對滿5歲並就讀台東幼兒園（所）的幼生，因考量孩子年紀較小，接種時須有家長陪同降低緊急風險，所以未在校園集中施打。訂於6月1、2日晚間6時至9時在寶桑國中活動中心為民國104年9月2日至106年5月31日出生，並就讀台東幼兒園所的幼生開設疫苗快打站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣長饒慶鈴表示，此次加開二場次的快打站，共提供800劑的輝瑞兒童疫苗，採線上預約制，明（5/31）天上午9時開放線上登記，預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app，額滿為止；也特別感謝台東馬偕醫院和台東基督教醫院的協助，一同為兒童健康努力。

教育處說明，施打對象為系統造冊、預約施打，若無就讀縣內幼兒園所的孩童，家長仍須至縣內配合的醫療院所預約接種。醫療院所施打訊息可上衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Kb9NGj）。（編輯：黃世雅）1110530