鳳山曹公圳水面浮油 水利局：疑再生水補注造成

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高雄市鳳山區曹公圳及大東濕地公園水池近日被發現水面浮油，市府水利局18日表示，疑因回收水系統改由再生水的逆滲透水測試補注作業造成。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）鳳山區曹公圳及大東濕地公園水池近日被發現水面浮油，引發議論。不過環保局水質檢測無異常，水利局表示，疑回收水系統改由再生水測試補注，造成水體表面有類似油光產生。

國民黨高雄市鳳山區議員李雅靜接獲民眾通報，曹公圳及大東濕地公園水池的水面有油光，昨天深夜前往查看，發現水面確實有浮油，憂心遭到不明排放污染。

高雄市環保局今天對中央社記者表示，經採檢初步水質並無異常，PH值為中性，由高雄市水利局進行後續調查。

水利局今天接受中央社記者訪問指出，大東公園生態池及曹公圳水源，原為水利局鳳山水資源中心以放流水回收挹注，近期疑似因回收水系統改由再生水的逆滲透水測試補注作業，而造成水體表面有類似油光現象產生。

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水利局表示，經現場初步查核，再生水滲透水均符合放流水標準，初步評估因再生水滲透水特性為營養鹽及導電度較高，混合河川或溪水後，如氣候條件上持續烈日曝曬或乾旱季節，在河川水體相對不流動處，易導致水生懸浮性物質絮凝的自然現象，非異常廢油情形。

接獲反映後，水利局派員清理完成，並改回原放流水系統挹注。後續將會同環保局，繼續追查有無其他不明油污來源。（編輯：郭諭儒）1110718