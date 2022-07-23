金門路面因梅雨受損 縣府擴大保養修復

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣政府養護工程所表示，前陣子梅雨季連日豪雨造成多處路面坑洞，今年度到7月中旬共修補351處；部分路面以大面積切割工法進行保養與修補，成效良好，現擴大辦理中。

養工所今天發布新聞表示，在極端氣候影響下，金門近2年在汛期期間降雨稀少，但今年梅雨季連下數週豪雨，導致道路結構承受多重考驗，道路品質維護成為各管理機關重大挑戰。

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擔憂前陣子連日豪雨造成多處路面坑洞，養工所多次派員巡查權管道路，發現路面損壞，臨時修補並作成記錄後，排定期程修復；另外，接獲各鄉鎮公所通知，養工所也協助進行路面及水溝修復，多次協助其他單位在道路整修施工區域，進行小範圍坑洞修復，防止民眾行車發生意外；並在災害結束後，啟動全面巡查，針對道路危險坑洞及路面損壞程度作通盤修復措施。

金門養工所長王建貿表示，今年到7月中旬共修補351處，使用常溫瀝青總修復面積1290.79平方公尺。部分道路因使用頻度高及受天候因素影響，路面龜裂或出現小損壞，逐步使用大面積切割工法進行例行性保養與修補，成效良好，正擴大辦理，可望在減緩交通衝擊下，有效延長道路使用壽命，維持道路平整與美觀。（編輯：郭諭儒）1110723