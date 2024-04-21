響應世界地球日 陳其邁作霜淇淋鼓勵自備循環杯

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（中央社記者張已亷高雄21日電）響應世界地球日，高雄市環保局今天於鼓山區凹子底森林公園舉辦宣導活動，推廣減塑愛地球，吸引約1300人參加；市長陳其邁現場製作霜淇淋，獎勵自備環保循環杯的民眾。

高雄市政府環保局發布新聞稿表示，「2024地球日（地球與塑膠Planet vs Plastics）」採線上報名及報到，參與民眾持電子護照可參加環保大集合闖關遊戲與摸彩活動。

新聞稿指出，市長陳其邁化身神秘嘉賓現身，現場製作霜淇淋獎勵自備環保循環杯的民眾，還主持「現場好禮摸彩」與市民同樂，會場充滿歡樂氣息。

環保局表示，此次選在「都市之肺」凹子底森林公園舉辦活動，運用園內設施結合環保大集合闖關遊戲，並設有環保文創市集、環境教育宣導、兒童新樂園、無塑餐車等。

環保局指出，活動邀請企業參與推出4大主題攤位，推廣「綠色旅遊」、「綠色商店」、「綠色企業」及環保手作再利用「文創市集」等，宣導重複使用、廢物再利用理念。

環保局長張瑞琿表示，民眾日常行為與環境永續息息相關，藉由地球日活動以寓教於樂、淺顯易懂闖關遊戲與知識宣導，讓市民認識永續生活與低碳減塑，一同響應生活各面向減塑作為。（編輯：蕭博文）1130421