COVID-19可在空氣存活 世衛擬制定醫護防護措施

（中央社日內瓦23日綜合外電報導）由於最新研究顯示，引發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的病毒在某些環境下可在空氣中存活，世界衛生組織已在思考醫護人員的「空氣傳染防護措施」。

世界衛生組織（WHO）新興疾病部門主管官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）16日在一場視訊記者會告訴記者，2019冠狀病毒可透過打噴嚏或咳嗽產生的飛沫傳播。

范科霍芙同時表示，醫護機構內的霧化程序（aerosol-generating procedure）可能導致這些病毒顆粒氣溶膠化，讓它們能留在空氣中更久。

她說：「醫護人員在處置病患跟進行那些程序時，應採取額外防護措施，這非常重要。」

世界各國衛生官員已表示，武漢肺炎這種呼吸道疾病的傳播途徑包括人際接觸、打噴嚏與咳嗽產生的飛沫，以及接觸到附著在無生命物體上的病毒。他們也說，這種冠狀病毒可藉空氣傳播，視溫度和濕度條件在空中懸浮。

范科霍芙說，衛生官員注意到多個國家進行的幾項研究顯示，2019冠狀病毒能在不同環境條件下存活。她表示，科學家特別關注濕度、溫度與紫外線如何影響病毒，以及病毒能在鋼鐵等不同物體表面上存活多久。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）上月在聯邦眾議院聽證會曾說，2019冠狀病毒在銅和鋼鐵等表面上，大約可存活2小時，在紙板或塑膠等其他表面上則可存活更久。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1090323