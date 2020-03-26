防疫深入家戶 英官員：檢測試劑近期將送至社區

（中央社倫敦/巴黎25日綜合外電報導）英國衛生當局官員今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）抗體檢測試劑幾天內就送到英國家庭，民眾得以檢驗是否已經感染病毒。

路透社報導，英格蘭公共衛生署（PHE）國家感染服務代理主任皮考克（Sharon Peacock）表示，政府已訂購數百萬組抗體測試試劑，根據實際的形式，有一些可以在家進行。

這項抗體檢測的目的在瞭解之前是否已經感染病毒，而不是要確定已出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）症狀的人體內是否有病毒的抗原檢測。

皮考克告訴國會議員：「它們是全新的試劑，我們必須確定它們的作用一如它們宣稱那樣。一旦它們完成測試，這將在本週進行，將會有大批試劑到貨，我們將發送到社區。」

「測試試劑不是大工程，我預期可以在本週結束前完成。」

另外，根據法新社報導，牛津大學研究人員利用數學模型來檢視武漢肺炎的可能感染率。在幾個假設的傳播率下，數學模型顯示英國和義大利未表現出嚴重症狀的武漢肺炎可能確診者的數量上，呈現高度落差。因為症狀不嚴重的人，可能就不會成為檢測對象。

根據模型，其中一種可能的狀況是，截至3月19日止，68%英國人口可能已經感染武漢肺炎。

牛津大學免疫與感染疾病專家，同時也是研究報告的作者克萊納曼（Paul Klenerman）表示：「研究的重點不是這個，這個模型只是檢視早期事件的一種方法。研究結果差異很大，不該用來預測任何特定的結果。」

克萊納曼說，研究主要目的在於證明潛在感染率的變化，以及強調廣為進行血清學檢驗的必要性。

他說：「可能很多人暴露在感染風險中，也可能只有一些人，但必須開始對人們進行檢測才會知道。」

普爾布萊特機構（Pirbright Institute）傳染生物學團隊主持人加賓斯（Simon Gubbins）說，這篇未發表，也沒經過同儕審查的論文，並未表示五成英國人已經感染武漢肺炎。

劍橋大學獸醫學系主任伍德（James Wood）表示，這項研究應該用來強調在疫情傳播地區進行血清學研究的必要性。

「這篇論文的目前版本存在過度臆測，容易引發他人過度解釋。」（譯者：陳家倫/核稿：劉淑琴）1090326