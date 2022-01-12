歐洲考古學家返伊拉克 挖出4000年前蘇美楔形文

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法國研究人員最近在伊拉克南部拉爾薩沙漠的考古挖掘區，挖出4000年前刻在器物上的楔形文字。（法新社）

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（中央社伊拉克納西里耶11日綜合外電報導）歐洲考古學家因戰亂而被阻絕於外數十年後，現在懷抱熱情重返伊拉克，探尋有數千年歷史的文化瑰寶。

一名法國研究人員最近在伊拉克南部拉爾薩（Larsa）沙漠的考古挖掘區興奮大喊：「快來看！」他的團隊在這裡挖出4000年前刻在器物上的楔形文字。

法國巴黎法蘭西學術院（College de France）美索不達米亞文明教授夏平（Dominique Charpin）表示：「當你發現銘文那樣地留在原地，真是令人感動。」這些蘇美文字是刻在西元前19世紀燒製的一塊磚上。

夏平背後，十餘名歐洲及伊拉克考古學家繼續在一個圍起來的區域埋首挖掘。他們在刷去磚土後，清理出似乎是拉爾薩運河上一座橋梁的橋墩。

領導這個法國－伊拉克考古團隊的法國國家科學研究中心（National Centre for Scientific Research）研究員瓦萊（Regis Vallet）表示：「拉爾薩是伊拉克最大的歷史遺址之一，占地逾200公頃。」

他說，這個20人團隊已有「重大發現」，包括從60塊楔形文字石板拼湊，得知一位統治者的居住地。

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瓦萊表示，拉爾薩就像考古遊樂場，也是探索古美索不達米亞的「天堂」，因為自古這裡出現過阿卡德 （Akkad）王國、巴比倫、亞歷山大大帝（Alexander the Great）、基督教、波斯人與伊斯蘭統治者。

但伊拉克現代歷史屢經戰亂，特別是2003年美國揮軍進占後血淚斑斑，在在讓外國研究人員卻步。（譯者：鄭詩韻/核稿：張佑之）1110112