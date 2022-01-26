歐盟建議改旅行規定 從考量國家風險轉為注意個人

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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）成員國今天建議修改歐盟Covid旅行規定，從考量國家風險轉為注意個人狀況。

歐盟理事會（European Council）發出的聲明說：「根據新建議，COVID-19措施的實施應考量個人，而非區域的狀況，病毒高度傳播的地區除外。」

成員國建議，旅客從歐盟其中一個成員國飛往另一個會員國時，若能出示COVID-19疫苗接種證書，證實已完整接種、近期篩檢結果為陰性、或6個月內曾染疫康復，就無須面臨額外限制。這大致已是歐盟各地現況，儘管仍有個別國家針對較高感染率的鄰國加強限制措施。

新建議中另有一項附加條件，針對能證明已接種COVID-19疫苗追加劑，或「已接種基礎劑系列」的最後1劑是在過去9個月接種者。

新建議還包含「緊急剎車」條款，歐盟可據此條款對出現新「高關注變異株」（variant of concern）的成員國或地區實施「協調」限制措施。

歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在記者會上說：「作為通則，我們希望能確定，如果你已適切接種且持有數位COVID-19證書，在整個歐盟的旅行就應該更加容易。」

法國國務秘書波恩（Clement Beaune）表示，此建議不具約束力，但想確保已接種者在歐盟的行動只面臨「有限度、相稱的限制」。

根據英國牛津大學（Oxford University）「用數據看世界」（Our World In Data）數據，歐盟有71%人口已完整接種，41%已接種加強劑。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110126