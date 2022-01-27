Omicron亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力似更強

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（中央社哥本哈根26日綜合外電報導）丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）今天向全國演講時說，COVID-19變異株Omicron的亞變種BA.2成為丹麥主流，傳染力似乎比更常見的BA.1子系更強。

路透社報導，修尼克在記者會上說：「沒有證據顯示BA.2變異株會引發更多疾病，但傳染力肯定更強。」

在全球所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例中，BA.1子系目前占了98%，但丹麥成了例外，BA.2在1月第2週成了主流病毒株。

英國衛生安全局已將BA.2列為調查中變異株，稱BA.2有成長的優勢。

丹麥最高的傳染病防治機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut, SSI）今天在聲明中說，初步統計顯示，BA.2傳染力可能比BA.1強1.5倍。

然而，國家血清研究所的初步分析顯示，BA.2引發的住院風險與BA.1並無差異。

國家血清研究所技術主任克勞瑟（Tyra Grove Krause）在記者會上說：「一些跡象顯示，BA.2傳染力更強，尤其是對未接種疫苗者而言，但在很大程度上來說也可能讓打過疫苗的人感染。」

克勞瑟說，這可能代表丹麥的疫情高峰將延至2月，比先前預測的還久。

英國、瑞典與挪威也通報BA.2感染病例，但嚴重程度比丹麥輕得多。

丹麥今天宣布擬在2月1日前解除最新的COVID-19限制措施，是歐洲最新一個在單日新增染疫創新高下鬆綁防疫的國家。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110127