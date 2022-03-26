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塔爾火山短暫噴發 菲律賓數千人撤離

2022/3/26 14:06
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（中央社馬尼拉26日綜合外電報導）菲律賓首都馬尼拉南方的塔爾火山（Taal Volcano）今天早上噴發，將火山灰與蒸氣噴到1500公尺外的高空，數以千計住在火山附近的居民被下令撤離。

法新社報導，菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）在聲明中說，位於馬尼拉南方塔爾湖（Taal Lake）中央的塔爾火山今天早上7時22分「短暫」噴發。

火山暨地震研究所警告火山恐進一步噴發，可能會引發火山碎屑流，火山氣體、火山灰和碎屑快速移動，相當危險，甚至可能也會引發海嘯。

火山暨地震研究所「強烈」建議住在塔爾湖周圍易受波及社區的居民撤離，並將警戒等級從2級上調至3級。

塔爾火山起初噴發後，出現「幾乎是持續的準岩漿型火山噴發活動」，將火山灰與蒸氣噴到1500公尺外的高空。

火山暨地震研究所科學家科薩蘭（Princess Sharlynne Cosalan）告訴法新社，在火山噴發的數個小時後，火山灰與蒸氣散發情況緩和下來，但研究所持續偵測到火山性地震，「可能」會有下一次噴發。

地區民防機構發言人雷耶斯（Kelvin John Reyes）說，有5座村莊的居民已被下令撤離。根據最新官方數據，有1萬2000多人住在當地。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110326

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