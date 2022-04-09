歐洲官員：俄國盼5月9日前達成對烏作戰勝利

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）根據兩名歐洲官員說法，俄羅斯內部有「自我壓力」，要在5月9日前對烏克蘭取得某種程度的勝利；5月9日是俄國二戰戰勝納粹德國的「衛國戰爭」紀念日。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯通常5月9日會在紅場閱兵，並由總統蒲亭（Vladimir Putin）發表慶祝二戰勝利演說。

距5月9日尚有1個月之際，兩名歐洲官員表示俄國正重新集結，調動部隊強攻烏克蘭東南部，雖然目標改成烏東已遠低於拿下基輔等烏克蘭大部分地區，但若達標仍可算取得局部勝利。

其中一名官員說：「穩住現在的情勢，或試圖至少有些東西可以講，顯然符合他們的利益。」他並說時間壓力可能會讓俄軍更易犯下錯誤，尤其俄軍已面臨後勤和士氣問題，但也可能讓俄羅斯犯下更多暴行。

第2名歐洲官員表示，戰爭若為了政治因素排時程，可能帶來「軍事災難的結果」。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國對烏克蘭的特殊軍事行動，戰場與談判桌都在向目標邁進，在「可預見的未來」就有可能結束戰事。

不過當記者們追問「可預見未來」是否指近日，培斯科夫並沒鬆口，只說俄軍已逐步達成實質目標，與烏方的談判也都有進展，「就是一個在可預見未來能看到的事」。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110409