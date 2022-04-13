傳俄大內宣終極復仇計畫 聚焦分裂美國助攻川普

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）俄羅斯媒體分析家戴維斯以「俄羅斯播送對美國終極復仇計畫」為標題，報導俄國官方電視台的對內宣傳如何瞄準美國大選和分裂美國，而前美國總統川普仍是他們助攻的首選。

美國微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，戴維斯（Julia Davis）受訪時說，俄方這波新的宣傳焦點，又是在美國政壇挑撥離間，而川普有助這一切發生，俄方希望川普支持者知道他們挺川普。

戴維斯還說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）認為，美國缺乏團結是最大弱點，這是他企圖著力的地方，目的是讓美國分裂到最嚴重的程度。

戴維斯談及戰事，被問到俄羅斯官媒威脅語氣時說，每當西方國家表示可能對烏克蘭增加軍援，俄方就會提到核武攻擊的可能性，為的只是遏阻西方加強行動。

至於俄國官媒對侵略烏克蘭行動的描述，戴維斯表示，他們起初形容這場征服烏克蘭行動很容易達成目標，甚至開玩笑說可能不到10分鐘就結束，但後來預期可能最多5天，如今認為局面完全不同

戴維斯說，他們實際上預估可能需要3、40年才能完全制伏烏克蘭，因為正如他們所料出現一股反戰情緒，顯然不樂見蒲亭此舉，因此官媒企圖加強宣傳，讓民眾支持這場戰爭。

戴維斯還說，俄國官媒甚至挖出一些遠古歷史著作，宣稱無論烏克蘭願意與否，烏克蘭必須是俄羅斯一部分，還稱如果俄羅斯民眾愛國，就必須接受「事實」。

戴維斯表示，與此同時，俄國官媒已開始提到主要目標是所謂「解放」烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區，如果俄國成功，最終可能將併吞烏東，甚至繼續推進；如果俄羅斯繼續損失慘重，在烏克蘭頑強抵抗下難越雷池，這波戰事可能就在烏東告一段落。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110413