馬來西亞警方逮捕以色列男子 查是否具情報員身分

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（中央社記者黃自強吉隆坡29日專電）馬來西亞警方今天召開記者會，證實逮捕持法國護照入境的以色列籍男子，起出6把槍械與200發子彈，警方不排除這名男子是情報員，將強化馬來西亞國家元首、首相等重要人物安全。

根據星報（The Star）、星洲日報、中國報報導，全國總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）今天透過記者會說明會調查遭逮捕的持槍男子是否為情報員的可能性。

拉查魯丁表示，針對以色列與巴勒斯坦目前的情勢，警方懷疑這名36歲男子到馬來西亞是否有其它目的，今後會強化對國家元首、首相等重要人物安全保護。

他指出，警方不排除這名男子是以色列情報員可能性，目前仍深入調查。

根據警方調查，這名以色列男子持法國護照並以觀光客身分於12日入境，先後下榻3間旅館，結果於27日遭警方突襲逮捕，發現一本以色列護照，並起出6把槍械，其中3把已裝滿子彈。

這名男子遭捕後聲稱準備殺害與疑似有家庭糾紛並同樣在馬來西亞的以色列男子。

拉查魯丁強調，警方認為這名男子到馬來西亞有其它目的，還有其他同夥，目前以違反1966年護照法令與1971年軍火法令調查。

馬來西亞在以巴衝突中力挺巴勒斯坦，馬來西亞護照內頁長期以來也標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。這起以色列男子在大馬遭捕事件，也引發媒體關注。（編輯：高照芬）1130329