男子酒後駕駛逆向撞車 釀1死2重傷

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）一名施姓男子昨天深夜駕車行經彰化縣社頭鄉山腳路三段，逆向撞上一輛汽車，遭撞汽車女駕駛死亡、車內乘客重傷。施男也重傷住進加護病房，經醫院抽血查出施男酒測值超標。

設籍台南市31歲施姓男子昨天深夜11時多駕車行經社頭鄉山腳路三段，疑因酒後駕車不勝酒力而逆向行駛，與40歲徐姓女子駕駛的汽車迎面對撞，事故造成徐女及車內一名乘客31歲黃姓男子、酒駕的施男共三人重傷，徐女急救後今天凌晨宣告不治。

彰化縣警察局田中分局交通分隊初步調查，施男駕駛一輛BMW汽車沿山腳路三段南往北行駛，徐女則駕駛豐田汽車載乘客黃男沿山腳路三段北往南行駛，施男逆向行駛到對向車道與徐女發生對撞事故，造成雙方駕駛及乘客受傷，分別送往員基、員榮、員生醫院急救。

田中分局表示，BMW汽車駕駛施男經警方委託醫院抽血，換算呼氣酒測值為0.97mg/L，全案依規定處理，但施男目前仍在加護病房治療，尚無法做筆錄釐清確切事故過程及施男飲酒時間、地點。

彰化基督教醫院表示，乘客黃男在燒燙傷中心醫治，傷者目前意識清楚，臉部及額頭撕裂傷、雙側肺部挫傷、右肺部氣血胸、左、右手骨折；施男目前意識清楚，住進加護病房，除了腦出血、左側第9與第10根肋骨斷裂、左手骨折；兩人不排除有生命危險。（編輯：陳俊碩）1080110