環團提告中龍環評案放水 中市環保局敗訴

（中央社記者蘇木春台中25日電）環保團體控告中龍鋼鐵公司因廢棄物增加，被中市府要求辦理環評變更時，卻以「變更內容對照表的方式」過關，台中高等行政法院今天判決台中市環保局敗訴，原決議撤銷，可上訴。

環保署在民國104年3月督察台中市龍井區中龍鋼鐵公司時，發現總廢棄物量每年約297萬噸，比環評核准的量超過26萬多噸，台中市政府同年11月要求中龍公司辦理環評變更，經台中市環保局主辦的環評委員會審議後，106年7月通過中龍鋼鐵提交的變更內容對照表審查。

環保團體認為，中龍公司僅以變更內容對照表取代環評違法，向台中市政府提起訴願遭到駁回，因此向台中高等行政法院提起行政訴訟，控告台中市環保局違法。

台中高等行政法院今天發布新聞稿指出，中龍公司經環保署核定廢棄物總量原為每年271萬9958噸，經環保署執行督察後發現，中龍公司每年廢棄物總量實際上為297萬噸，已經超量。

中龍公司依環評法，以每年廢棄物總量超量，並未涉及環保事項，或對環境品質維護無不利為由，而向台中市政府申請備查，但中市府認為有環境影響疑慮未核准。

中龍公司改將氣冷高爐石、水淬高爐石、石膏、脫硫渣、轉爐渣、轉爐工場鐵鏽皮、電爐及型鋼工場鐵鏽皮、熱軋工場鐵鏽皮等「廢棄物可資源化處理」，以可資源化處理為由，更名為「資源物質」，向台中市環評會提出變更內容對照表審議通過，以降低廢棄物總量。

合議庭法官認為，依據廢棄物清理法規定，製造過程所產生目的以外產物，效用不明者，即為廢棄物，中龍公司提出的對照表中，就「資源物質」去向及應用方式記載不明，且審理期間曾3次請中龍公司提出「資源物質」用途的具體證據，但至今未提出，因此實質上即屬廢棄物。

台中高等行政法院今天判決，台中市環保局及台中市環評會敗訴，原決議均予以撤銷，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1090325