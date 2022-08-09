線上聲請強制執行2.0 司法院推電子債權憑證新制

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（中央社記者林長順台北9日電）為推動司法資訊電子化、提升強制執行程序效率，司法院推動「電子債權憑證新制」，自7月1日起試辦以來，首月共收到2073件聲請事件，可見司法E化服務，符合實務需求。

司法院今天舉行例行記者會，說明「電子債權憑證新制」由民事廳廳長周玫芳說明試辦執行成效。

司法院電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台（https://efiling.judicial.gov.tw/）於民國108年間推出民事強制執行線上聲請系統，聲請人可選擇經由網路以電子書狀向全國22所地方法院聲請強制執行，大幅加速民事執行事件的處理效能。

周玫芳表示，「電子債權憑證新制」為「線上聲請強制執行」的延伸服務，提供債權人以線上聲請的方式，發給電子文件形式的債權憑證，以提升強制執行程序的效率與服務品質。

周玫芳指出，「電子債權憑證新制」自今年7月1日起，先由台北、新北、高雄等3所地方法院試辦，開放金融機關債權人聲請，試辦首月共收到2073件聲請，其中865件已執行終結並發給債權人電子債權憑證。

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周玫芳表示，整體而言，新制運作穩健順暢，司法院仍將持續蒐集各界建議，優化系統運作，以利後續推動全國地方法院實施新制。

周玫芳進一步說明，債權人除可以線上閱覽電子債權憑證外，若需向行政機關查調資料，可透過系統下載、列印含一、二維條碼的電子債權憑證，供行政機關掃描、連結進入系統查驗，大幅提升便捷性；此外，債務人也可透過電子債權憑證系統聲請閱覽電子債權憑證，減省往返法院的時間及勞費。（編輯：張銘坤）1110809