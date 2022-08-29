苗栗後龍閃燈號誌路口2車相撞 1駕駛受困搶救

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣後龍鎮新港三路與國道3號高架橋下路口，中午發生自小客與休旅車事故，小客車駕駛一度受困，經消防隊搶救送醫有骨折跡象，因雙方均為閃燈號誌，事故責任待由警方調查釐清。

苗栗縣消防局第2救災救護大隊中午12時許接獲報案指稱，後龍鎮新港三路國道3號高架橋下發生車禍，立即派遣後龍、特搜、頭屋等分隊人車趕往救援。

消防隊抵達現場發現為休旅車與自小客車事故，小客車彭姓駕駛（57歲）左腳遭變形扭曲車體夾住，受困車內，因車身兩側分別遭休旅車及路邊水泥防撞桿撞擊，嚴重擠壓變形，救難人員利用破壞器材從車輛後方協助患者脫困。

消防局第2大隊指出，彭男獲救時，左側鎖骨及髖骨疑有骨折跡象，意識清楚送往苗栗醫院救治；至於休旅車上有3名大人及1名嬰幼兒均輕微擦挫傷傷，現場清洗傷口包紮後，婉拒送醫。

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休旅車駕駛向現場採訪記者表示，自己行駛新港三路主幹道，行經國道高架橋下閃黃燈路口，驚見對方從一旁岔路竄出沒有減速，根本來不及反應。

警方調查，2車均為直行車輛，休旅車自新港三路由西往東行駛，另一輛自小客車自國道三號橋下道路由南往北行駛，兩車在路口發生撞擊致車損人傷，幸無波及其他人車。雙方駕駛均排除酒駕，由於該路口分別為閃黃燈、閃紅燈號誌，相關肇事責任尚待進一步釐清。（編輯：張銘坤）1110829