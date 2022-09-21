夥同男友殺夫焚屍 女二審改判15年

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市姚姓女子夥同陳姓男友，將袁姓丈夫殺害後焚屍並將骨骸棄置新竹縣山區。一審2人均判無期徒刑，二審改判姚女15年徒刑，陳男仍無期徒刑。

台中高等法院台中分院今天發布新聞稿指出，陳男手段凶殘，難容於一般社會秩序，對社會所生潛在危險，處以無期徒刑，並褫奪公權終身。姚女與陳男共同殺害丈夫，但她非主導且實際動手的人，多是配合協助，參與程度較低，改判她有期徒刑15年，褫奪公權10年，本案可上訴。

依據檢方先前的起訴書，34歲姚女與袁男為夫妻，2人育有1女，但雙方感情不睦，且袁男發現姚女與26歲陳男外遇，因而提告求償，姚女便與陳男密謀殺害袁男。

民國110年5月9日上午，姚女與袁男相約帶女兒前往苗栗縣一家渡假村旅遊慶祝母親節，陳男事先準備摻有安眠藥的咖啡交給姚女，陳男則在渡假村停車場內等待。

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袁男喝下咖啡昏迷後，陳男立即前往會合，將袁男攙扶上車，載姚女等人前往陳男位於新竹縣橫山鄉的住處，由陳男以棍棒揮擊袁男頭部致死。當晚陳男與姚女以汽油焚燒袁男遺體，最後以米袋裝放袁男屍骨，棄置在附近的水溝中。姚女等人事後盜領袁男存款新台幣6萬餘元，並變賣袁男的自小客車得手2萬6000元。

案經袁男弟弟聯繫袁男未果報案，檢警查出姚女與陳男涉有重嫌將2人逮捕到案，偵辦後依殺人、侵害屍體、詐欺與偽造文書等罪嫌將姚女等2人起訴。（編輯：謝雅竹）1110921