法務部預防犯罪漫畫賽 52學子獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北18日電）法務部今天舉辦暑期青少年兒童犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動頒獎典禮，漫畫類52人獲獎，由部長蔡清祥頒贈獎狀、獎品，鼓勵持續創作。

法務部希望透過趣味漫畫與創意短片徵稿，舉辦以漫畫與短片特有的聯想、趣味、幽默、誇張的方式，引發青少年兒童對犯罪預防相關議題注意，加強青少年預防犯罪與被害觀念，進而達到預防犯罪、減少被害的目的。

犯罪預防漫畫徵件活動，今年邁入第11屆，去年首度試辦創意短片徵件後，今年共計有200多所學校學生踴躍投稿。蔡清祥除頒獎勉勵學生用畫筆和鏡頭關心法律時事用心之外，另外也致贈投稿超過15件的學校感謝狀。

法務部發布新聞稿指出，徵件主題設定為反酒駕、反毒、反賄選、洗錢防制及兒少性剝削5大面向。

今年「漫畫類」參賽學生作品在構圖安排、角色特徵、色彩運用等各方面均表現優異；而在「短片類」部分，今年則是向全國大學、大專生徵集創意短片，讓犯罪預防觀念不僅向下紮根，也向上延伸到即將轉大人或明年將滿18歲成年的學子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

評審委員表示，短片組影片普遍都能深刻地闡述犯罪預防理念，劇情鋪陳、運鏡技巧、宣導效果等，都有相當水準；類型有動畫、有RAP，表現手法相當多元，對於參賽學生們編、導、演的功力也大為驚艷。

另外，得獎畫作除了將在法務部藝文走廊展出之外，也同步公開在法務部MORE法狀元—兒童與青少年犯罪預防宣導網站（https://tpmr.moj.gov.tw/）。（編輯：方沛清）1111218