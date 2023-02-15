女童噴槍奪命案 父驚覺非親生告生母詐欺敗訴

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄女童遭噴槍奪命案，生父鄺姓男子遭判10年定讞。他入獄前驚覺女童非親生骨肉，控告生母鄧姓女子詐欺，雄檢認2人一直以為是親生還支付百萬開銷，不構成詐欺，處分不起訴。

高雄地檢署偵查時，鄧女坦承2人民國104年交往發生性行為，且分手後也曾發生1次性行為。直到女童105年已經11個月大，鄺男自己跑來認小孩。雖然曾提議去做DNA，但對方說不用就沒做，且自己105年後只有鄺男這個男友，才會跟著誤以為女兒是其骨肉，生活費也是自願支付。但實際生父是誰，僅說是另一個朋友。

雄檢偵結後，認為鄧女雖然在懷孕前後有與其他男子往來，但無從證明其主觀上知道其生父是誰，因此無從排除誤認女童為鄺男骨肉可能，且鄺男交往期間支付的財物，也難說是全部都給女童的生活開銷，據此難認有詐欺犯意，處分不起訴。

全案起於高雄3歲女童與父親鄺姓男子前往加油站洗車遭空氣噴槍奪命，一審依過失致死罪判鄺男1年10月徒刑；二審改依成年人故意傷害兒童致死罪重判10年，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

鄺男去年初入獄前召開記者會指出，經親友提醒做了與女童的DNA（去氧核糖核酸）序列比對，根據與女童留存在法醫研究所檢體DNA比對後，發現2人應無親子關係。因此委託律師向鄧女提告詐欺罪，希望檢察官釐清真相。

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鄺男表示，鄧女在105年10月帶著11個月大女嬰找他，宣稱這是他的親生骨肉，要求共同負擔扶養責任。他因此每月給對方新台幣3萬多元，時間長達2年多，期間更每週帶母女倆出去玩或視訊聯繫。

他說，如今發現女童不是親生骨肉，「我付出很多感情在孩子身上，也很虧欠，但發現這件事一時心裡無法平衡，這段時間鄧女詐騙感情和金錢，我覺得有必要還原真相」。（編輯：黃世雅）1120215