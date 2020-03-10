春季聯賽23日花蓮開打 台中成棒隊重組後首亮相

（中央社記者謝靜雯台北10日電）109年全國成棒甲組春季聯賽將於23日登場，今天賽程出爐，開幕戰將在花蓮開打，上屆冠軍安永鮮物與台北興富發隊在花蓮縣立棒球場交手，也是春季聯賽睽違8年重返花蓮。

春季聯賽賽程出爐，今年總計33支球隊參賽，綺麗珊瑚先前分2隊參賽，今年僅留1隊，台中台壽保隊重組，以台中成棒隊隊名參賽，今年社會隊總計9支參賽。

大學隊部分比去年少2支球隊，環球科大沒有參賽，康寧大學棒球隊去年底球員集體轉學至崑山科技大學棒球隊，大學隊總計24支球隊參賽。

今年西部球場吃緊，天母棒球場整修，工程重點著重人工草皮和改善排水，預計9月才能完工，嘉義市立棒球場也在整修，其餘新莊棒球場、桃園棒球場、嘉義縣立棒球場都有職棒隊使用，花蓮除了原有的花蓮縣立棒球場外，今年新啟用位於壽豐鄉的平和國中棒球場，可以提供比賽使用，也向春季聯賽招手。

春季聯賽社會隊賽事安排在花蓮舉行，也是繼民國101年後，睽違8年春季聯賽再於花蓮舉行，預賽預計5月14日結束，複決賽5月18日開打。

開幕戰3月23日早上9時於花蓮縣立棒球場由安永鮮物（原崇越隼鷹）棒球隊與台北興富發隊交手，平和棒球場則由台灣電力與台中成棒隊交手，這也是台中成棒隊重組後首度亮相。（編輯：張芷瑄）1090310