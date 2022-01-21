UBA賽前列隊握手人都不夠 清大完成保級任務

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僅有8人應戰的清華大學，賽前列隊相互握手人都不夠，但她們卻完成不可能的任務，21日在UBA女子組預賽最後一天，以66比52擊敗台北大學，確定保級成功。圖為賽後全隊開心合影留念。中央社記者龍柏安攝 111年1月21日

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（中央社記者龍柏安台北21日電）僅有8人應戰的清華大學，賽前列隊相互握手人都不夠，但她們卻完成不可能的任務，今天在UBA女子組預賽最後一天，以66比52擊敗台北大學，確定保級成功。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組第3階段預賽，今天在台灣科技大學體育館進行最後一天賽事，除仍在爭取晉級的球隊外，部分球隊也要拚最後一搏保級。

UBA女子組公開一級共有12支隊伍參賽，每年倒數兩隊將被降級，清大與北大賽前都以2勝7負排在後段班，今天的贏家可篤定排進前10，因此當清華收下比賽勝利那刻，全隊開心不已，賽後也一起合照留念。

在官網球員名單中，清大共有13名球員，教練謝文偉解釋，當初只是為了報名好看，加入了許多一般生，並希望透過遊說她們來打比賽，「沒想到她們有的不敢，有的不要，最後還是只有8個人。」

清大8金釵當中，還有4人是一般生，今天拿下18分的楊芷昀就說，她們人真的很少，賽前列隊握手時，對方球員很多都找不到人握手，就連唱名介紹，「我們也是只要講3個人，馬上就輪到先發5人。」

楊芷昀表示，正因為球員人數比其他隊少，她們幾乎沒有受傷的本錢，因為第1階段預賽時她們就有2名隊友受傷，就靠6人撐完。

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高中時就讀北一女的林軒渝，2天前出戰台灣大學時，腦袋被撞至今仍有些暈，不過她仍堅持出賽，今天攻下11分、7籃板的她說：「不希望隊友打得這麼辛苦。」

清華前2階段一勝難求，苦吞7連敗，直到第3階段才靠著最後拉出3連勝保級，林軒渝承認，前2階段的確「心很累」，不過和隊友找出共同目標後，一起努力並達成，「這種開心的感覺，和我HBL打進4強時差不多。」（編輯：張芷瑄）1110121