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曾俊欣獲ATP新生代總決賽參賽門票 台灣第一人

2022/10/26 14:40（10/26 15:48 更新）
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曾俊欣將是台灣第一位參加網壇新生代總決賽的選手。（中央社檔案照片）
曾俊欣將是台灣第一位參加網壇新生代總決賽的選手。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣網球一哥曾俊欣今年迎來爆發，ATP官網今天宣布，曾俊欣獲得11月在義大利米蘭舉行的網壇新生代總決賽參賽入場券，是台灣網壇第一人。

2017年創賽的新生代總決賽，僅限21歲以下、當年表現最佳的8名年輕球員受邀參賽，曾俊欣則是世界職業網球協會（ATP）今年公布的第6名受邀球員，比賽將於11月8日至12日在義大利米蘭舉行。

ATP提到，曾俊欣今年迎來生涯爆發的一個賽季，不僅世界排名一口氣突破百名內，且一度高居世界第83，而他在2018年曾包辦法國網球公開賽與溫布頓網球錦標賽青少年男單冠軍，讓他一舉躍升成為青少年世界球王。

本季表現亮眼的曾俊欣，今年已拿下2站ATP挑戰賽冠軍，並在ATP巡迴賽中拿下勝利，值得一提的是，今年網壇四大滿貫賽，曾俊欣都順利取得會內賽入場券。

事實上，曾俊欣也是ATP新生代總決賽自2017年韓國好手鄭泫奪冠以來，再次有亞洲球員獲邀參賽，而依照目前公布的參賽名單，還有2個參賽名額仍未底定，ATP也將在近期宣布。（編輯：吳協昌）1111026

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