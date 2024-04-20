鄧愷威局中登板遇亂流 對響尾蛇單場丟5分

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（中央社記者張欣瑜舊金山18日專電）美國職棒舊金山巨人今天主場迎戰亞利桑那響尾蛇。鄧愷威在7局上，1人出局，二三壘有人的狀況下上場，總計投1局，被敲出4支安打，失掉5分都是責失分，沒有投出三振，另外有3個4壞保送。巨人最後以1:17 敗給響尾蛇。

巨人隊今天派出先發投手史奈爾（Blake Snell）先發，表現依舊不理想，主投4.2局失掉5分，球隊派出後援投手魯普（Landen Roupp）上場，不過他在7局上製造滿壘危機後再失2分，球隊在6分落後狀況下，派鄧愷威上場。

鄧愷威在7局上，1人出局、二、三壘有人情況下上場，面對首名打者亞歷山大（Blaze Alexander），鄧愷威先投出4壞保送，之後再被紐曼（Kevin Newman）敲出1支安打掉2分，責失算在前任投手魯普身上。隨後鄧愷威讓今天4打數4安打的馬爾特（Ketel Marte）敲出雙殺打，結束7局上賽事。

8局上，鄧愷威續投卻遭遇亂流，面對台美混血棒球好手卡洛爾（Corbin Carroll）先被敲出1壘安打，隨後上場的古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）再敲出左外野方向安打，卡洛爾跑回本壘得分。

接著，鄧愷威面對華克（Christian Walker）被敲出1壘安打後，面對斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）又送出4壞保送，形成滿壘有人危機。

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隨後上場的史密斯（Pavin Smith）敲出2壘安打，鄧愷威失掉本場第2分，接下來對莫雷諾（Gabriel Moreno）又送出4壞保送後，教練決定換下鄧愷威，由投手艾維拉（Nick Avila）接替投球。結果艾維拉狀況一樣不佳，被亞歷山大（Blaze Alexander）轟出滿貫砲，當中的三分責失算在愷威的數據上。

這是鄧愷威升上大聯盟後第4度登板，也是失分最多的一場比賽。總計投1局，被敲出4支安打，失掉5分都是責失分，沒有投出三振，另外出現3個4壞保送。巨人最後以1:17敗給響尾蛇。（編輯：高照芬）1130420