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東京奧運延期一年
武漢肺炎疫情在全球與日本持續蔓延，東京奧運舉辦與否引發熱議。日本首相安倍晉三24日與國際奧林匹克委員會主席巴赫通話後，巴赫表達完全同意奧運延後一年，雙方合意最晚在明年夏天舉辦。（圖為共同社提供）
東京奧運延期一年
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東京奧運延期一年7/28

東奧被迫延期成首例 近代奧運5度因戰爭取消

最新更新：2020/03/25 13:20
近代奧運從未出現過延期前例，2020東奧因疫情延期成首例。圖為2020年東京奧運主場館觀眾席。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月15日
近代奧運從未出現過延期前例，2020東奧因疫情延期成首例。圖為2020年東京奧運主場館觀眾席。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月15日

（中央社東京25日綜合外電報導）近代奧運從未出現過延期前例，2020東奧因疫情延期成首例。不過，包括夏季及冬季奧運，共有5次被取消，全數因為戰爭；這5次中有2次是預定在日本舉行的夏季及冬季奧運。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球延燒，讓東京奧運及帕運被迫延期舉辦。

日本朝日新聞報導，日本政府24日與國際奧林匹克委員會（IOC）達成共識，東京奧運將延期一年左右舉行。

近代被迫取消的5次奧運，第一個是1916年的柏林奧運，主要是受到一次世界大戰爆發，歐洲多數地區都被戰火籠罩。

第2個是日本成功申辦的1940年東京奧運，但受到中日戰爭爆發而在1938年丟掉主辦權，雖然IOC選擇芬蘭的赫爾辛基作為替代主辦城市，但又因為蘇聯攻打芬蘭而告取消。

第3個被取消的是原訂1944年在倫敦舉辦的奧運，同樣因為二次大戰取消，造成連續2屆奧運被迫取消；倫敦後來在戰後的1948年舉辦奧運，由於日本及德國被追究戰爭責任，未獲邀參加這一年的倫敦奧運。

另外2場被取消的是冬季奧運，分別是1940年日本札幌及1944年義大利柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo），基於同年夏季奧運相同理由被取消。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090325

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