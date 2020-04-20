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武漢肺炎疫情12/100

湖北病患染疫後遺症全身發黑 專家：因為傷到肝

最新更新：2020/04/20 12:34
根據中國環球時報報導，兩名染武漢肺炎的湖北省醫師雖然逃過死劫，卻全身暗沉整臉發黑。（圖取自騰訊視頻網頁v.qq.com）
根據中國環球時報報導，兩名染武漢肺炎的湖北省醫師雖然逃過死劫，卻全身暗沉整臉發黑。（圖取自騰訊視頻網頁v.qq.com）

（中央社台北20日電）罹患武漢肺炎患者不僅肺臟受損，根據中國環球時報報導，兩名染疫的湖北省醫師雖然逃過死劫，卻全身暗沉整臉發黑，專家解釋，這是肝功能受損所致。

湖北省武漢市中心醫院心臟大血管外科副主任醫師易凡和泌尿外科副主任醫師胡衛鋒，因罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），病情嚴峻之際都曾藉著葉克膜（ECMO）續命而存活。

透過流傳於網路的影音畫面清晰可見，易凡床邊懸著染疫前膚色白皙的全家福照片，對照他如今躺在病床上卻是身形虛弱臉面墨黑暗沉，胡衛鋒也是面容大改。

環球時報的報導說，湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新表示，對於重症患者而言，與肺疫的搏鬥是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害。

報導指出，他說，身體的鐵質是由肝臟負責代謝與儲存，若肝臟受損，不能如常代謝，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑。

報導說，宋建新指出，還有就是長期的肝臟功能失調，會引起代謝異常，導致皮膚色素的暗沉，無光，有些重症病人皮膚還會出現脫皮、皸裂等現象。

報導指出，他說，在臨床上，重症患者不僅肝受損，其他器官也會受傷，所以兩位醫生不僅面部發黑，全身皮膚也比較暗沉。

報導說，中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任詹慶元博士表示，2019冠狀病毒疾病的病毒不僅傷及人的肺，心臟、消化道、腎臟與凝血功能都無一倖免，並癱瘓人體的免疫系統。

報導指出，國際醫學期刊刺胳針（Lancet）曾刊登中國科學院院士、解放軍總醫院第五醫學中心（302醫院）教授王福生團隊，探討武漢肺炎導致肝損傷的文章指出，不論輕症還是重症患者中都存在一定比例的肝臟功能異常情況。

報導說，武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯則表示，染疫導致肝受損可能是續發性的肝臟損害，也有可能是治療期間用藥比較多導致的藥物性損害，以及危重症患者出現呼吸窘迫綜合症而損及肝、肺、心、腎等器官。

至於兩人有沒有機會再白回來？報導說，宋建新表示，只要命救回來，除了不可逆的傷害，機體和受損器官會慢慢恢復，而肝臟是可以修復的，藉由治療還是可以恢復正常。

因與據指首發疫情的華南海鮮市場相距僅6公里左右，武漢市中心醫院是當地較早收治肺疫患者的醫療院所之一。

香港媒體01新聞報導，總計中心醫院約230名醫護遭感染，4位醫師染疫病故，分別是退休返聘的眼科副主任醫師朱和平、甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶、眼科主任醫師梅仲明，以及「吹哨者」眼科醫生李文亮。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090420

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