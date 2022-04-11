指黎智英遭無端指控 律師要求聯合國介入調查

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（中央社香港11日綜合外電報導）香港媒體大亨及民主活躍人士黎智英的律師，要求聯合國就黎遭到監禁並面對多項刑事指控進行調查，稱這些指控是為了懲罰其言論的「法律騷擾」。

據美聯社報導，黎智英是現已解散的「蘋果日報」發行人，也是香港2019年大規模民主示威抗議活動以來，港府在鎮壓過程中所逮捕的最著名活躍人士之一。

鎮壓行動至今仍在持續，曾為多家香港媒體工作的資深媒體人、教學顧問區家麟，今天一早遭到逮捕。

黎智英的律師在英國採取這項訴願行動。英國上個月才宣布撤回其在香港最高法院的法官，因為將他們留在那兒會使前英國殖民地香港的「壓迫得到合法化」。

現年74歲的黎智英已被依香港國安法起訴，且正在服20個月徒刑。 他在英國「道迪街律師事務所」（Doughty Street Chambers）的訴訟團隊發表聲明表示，黎的資產已被凍結，他被控多項罪名，包括4項出席與參加各種抗議活動的刑事指控。

黎智英的律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）在聲明中說，黎面臨「在獄中度過餘生的風險，僅因為發表言論，以及尋求捍衛香港的新聞自由、民主和法治」。

蓋拉格在隨後發的電子郵件中表示，該訴願已提交給聯合國負責意見和言論自由、反恐與人權、和平集會和結社自由權利以及人權捍衛人士的特別調查報告員（Special Rapporteur）。

她寫道：「我們正在等候回應。」

黎智英的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）則呼籲聯合國特別報告員調查中國和香港當局對香港居民的所作所為。

聯合國有一些特別報告員，但他們的權力有限，主要是從政府機構尋求訊息，以及有可能尋求採取重大行動，來結束違法行為。

香港當局對有關此事的詢問並未立即做出評論。上個月英國撤回其法官時，中國反應激烈，指控英國公然干涉和損害香港的司法制度。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110411