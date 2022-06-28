成都一排商舖店招變漢語拼音 生意變差輿論罵

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（中央社記者張淑伶北京28日電）中國城市曾因「統一店招」鬧出過笑話。成都一排商舖被統一改成了漢語拼音的店招，難以識別且目的不清，老闆嘆生意變得更差；引發爭議後，當地近日已改為純漢字的臨時店招。

綜合極目新聞與上游新聞報導，近日網上流傳一段影片，位於四川成都錦江區一排沿街商鋪的招牌被改成了漢語拼音。更換店招的店鋪共有7家，門頭招牌上是大字的漢語拼音店名，只在右下角寫著小字的中文店名。

「貳兩碗雜麵」店主稱，店招改成「ER LIANG WAN ZA MIAN」後，自己門店的特色不僅無法呈現，而且還會被人誤為是蛋糕店、服裝店，根本不知道這裡是麵店，自己店鋪的生意也大受影響。

有商戶說，這樣的更動已經有一年多時間，最早換的時候是漢字店名大一些，右下角是小字的拼音店名。後來，相關部門又將招牌改成拼音大字店名，右下角改成了中文小字店名。

目前不清楚這麼做的原因是什麼。有自媒體引述網友說法表示，成都為了迎接世界大學生運動會，所以把商鋪的門頭統一改成了拼音，認為這樣「能與世界接軌」。也有說法是，2020年底當地開始進行「一環路風貌整治工程」，對涉事店鋪門前的道路進行包括立面環境、商業風貌等方面的統一改造，招牌更動與此有關。

在引發輿論關注後，27日，涉事的7家商鋪已連夜更改為臨時的純漢字店招，下一步有關部門將委託製作固定的店招。

新京報評論此事指出，作為商業社會的必備要件，店招以何種方式存在，其實也體現著一個地方的營商環境和基層治理水準。少數基層工作人員似乎「管得太多、服務太少」，甚至有時候做出一些違背常識的事，讓人看了哭笑不得。

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過去，統一店招也曾引發爭議。2019年3月，上海市常德路一排店鋪招牌被設計成統一的黑底白字，被網友評為很有「墓地風格」，這些餐廳看起來像是殯葬業。負責方坦言對店鋪招牌的顏色搭配考慮不夠周全，要求及時整改。

經歷有關統一店招的嘗試後，北京市去年9月開始實施新規，認為同一街區不適合統一樣式、顏色和字樣的店招，要避免「千店一面」，而要展現多元性。（編輯：陳沛冰）1110628