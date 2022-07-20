正視年輕人的不滿 港府年底公布青年發展藍圖

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（中央社記者張謙香港20日電）主管青少年工作的香港官員今天說，年底將會公布青年發展藍圖，內容包括加強年輕人的國家觀念、民族自豪感和法治意識。

2019年中香港爆發「反送中」運動，有數以十萬計的青少年參與這場運動，表達他們對政府的不滿，這引起北京方面的高度關注。

此後，推動青少年工作及加強對青少年的愛國教育，成為港府的重點工作。

行政長官李家超上任後就成立了民政及青年事務局，專責處理青少年工作。

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民政及青年事務局局長麥美娟接受官方香港電台訪問時說，年底將會公布青年發展藍圖，內容涵蓋7個範疇，包括加強青年的國家觀念、民族自豪感和法治意識；認識國家和世界發展；提供優質教育；拓展就業和創業機遇、協助青年向上流動；回應青年住屋和置業需要；增強主人翁意識、鼓勵青年參與公共事務及培養青年全人發展、建立正向思維。

她說，這份藍圖只是第一個版本，之後會因應相關措施落實情況、年輕人的需要和社會環境，不斷更新和優化。（編輯：周慧盈）1110720