中國電動自行車火災年逾2萬起 電池故障是主因

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（中央社台北25日電）中國南京市23日發生住宅大火造成15人死亡，調查指向電動車停放處起火釀災。陸媒報導，中國2023年發生逾2萬起電動自行車火災事故，據北京市最新數據顯示，電池故障是火災主因。

江蘇省南京市雨花台區23日凌晨發生火災，造成15人死亡，44人受傷，其中1人危急。經初步調查，是電動車停放處起火所致，電動車安全疑慮再受到關注。

極目新聞24日報導，中國是全球電動自行車生產和使用第一大國，每4人就擁有1輛電動自行車。與此同時，電動自行車起火導致的火災事故連年成長。

根據中國國家消防救援局統計，2023年全中國共接獲電動車火災2.1萬起報案，較2022年上升17.4%。而2022年全國共接獲電動車火災1.8萬起報案，更較2021年大增23.4%。

據北京市最新數據顯示，2024年1月以來，北京市已發生電動自行車和電動三輪車火災33起。從火災原因上看，電池故障30起，占總數的91%。

數據顯示，80%的電動車火災是在充電時發生的，其中超過一半發生在夜間充電過程中，起火直接原因多為充電設備出現故障導致燃爆，並因起火速度快、釋放有毒氣體等，容易造成居民傷亡。

有業界人士認為，電動自行車車監管存在管理成本高、懲罰力度小的困擾。

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一般而言，電動自行車修理店人員素質參差不齊，改裝行為隱蔽，更換的新電池來源管道難以掌握、電池產品監管不易、且是否使用回收舊電池等情況難以發現。

中國工信部賽迪研究院節能與環保研究所研究員黃曉丹建議，以數位化進行追溯。即借鏡歐盟電池法，讓公眾掃描車身二維碼可獲得製造商訊息、電池型號耐久性，以及更換零件的聯繫方式、安全訊息等，從源頭提高造假成本及防止改裝等。（編輯：唐佩君/邱國強）1130225