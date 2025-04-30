提振經濟 中國民營經濟促進法5月20日起實施

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（中央社台北30日電）新華社報導，第14屆全國人大常委會第15次會議在30日表決通過民營經濟促進法，自2025年5月20日起實施，進一步優化民營經濟發展環境，保障民營經濟公平參與市場競爭。

新華社報導，民營經濟促進法共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任和附則。

報導表示，這是中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，民營經濟促進法將進一步優化民營經濟發展環境，保證各類經濟組織公平參與市場競爭，促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長，構建高水準社會主義市場經濟體制，發揮民營經濟在國民經濟和社會發展中的重要作用。

中國官方此前數年推行反壟斷、查處教培行業，以及被形容為「國進民退」的一系列措施，導致民企經營者逐漸失去信心，降低投資意願，間接損及中國經濟發展。疫情後中國經濟復甦不如預期，官方需要重振民營企業活力。

2024年中國官方公布的民營經濟促進法草案徵求意見稿，重點包括支持有能力的民營經濟組織承擔重大技術攻關任務、民營經濟組織及其經營者的人身權利、財產權利以及經營自主權等合法權益受法律保護。

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意見稿也提及，實施限制人身自由和查封、扣押、凍結涉案財物等強制措施，應嚴格依照法定許可權、條件和程序進行，禁止利用行政或刑事手段違法干預經濟糾紛，必須細化辦案程序，規範異地執法行為。

草案的二審稿增加規定，任何單位不得違反法律、法規向民營經濟組織收取費用，不得實施沒有法律、法規依據的罰款，不得向民營經濟組織攤派財物，以進一步保障民企。（編輯:陳鎧妤/吳柏緯）1140430