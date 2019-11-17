南關線三大廟王醮暨遊社授證 百年香火榮耀

今年5月通過文化部審議，登錄成為國家重要民俗的「南關線三大廟王醮暨遊社」，17日由文化部長鄭麗君（中）在歸仁仁壽宮廟埕正式頒發重要民俗證書。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月17日

（中央社記者楊思瑞台南17日電）5月通過文化部審議登錄成為國家重要民俗的「南關線三大廟王醮暨遊社」，今天在歸仁仁壽宮廟埕舉行授證，由文化部長鄭麗君頒發重要民俗證書，百年南關香火獲此榮耀意義非凡。

依台南市政府文化局資料，「南關線三大廟」為關廟山西宮、歸仁仁壽宮、保西代天府的統稱，三廟自古即為東門城外歷史悠久的三間境主廟，王醮更有「接辦」與「放伴」之俗，一廟建醮，另兩廟必全力支援，「三角交陪」的特色顯著。

去年逢山西宮戊戌科王醮，南關線三大廟相放伴的民俗能量再度湧現；經台南市政府主動向文化部提報，爭取國家「重要民俗」身分，其文化資產價值在今年5月通過審議登錄為國家重要民俗的「南關線三大廟王醮暨遊社」。

三大廟王醮具獨特的醮典組織、盛大的請水、神秘的請王、壯觀的普渡、特殊的午夜陣頭接禮、紅包醮與吃中午、狀元公送王等，都與南關地區獨特歷史、地理與人文背景有關。三大廟王醮傳承至今，並不因社會變遷而改變，王醮接力舉辦傳統、「三角交陪」的關係，相互放伴情誼，顯現南關地區生命信仰共同體的價值，放諸全國也相當少見。

此外，家家戶戶自豎燈篙、組陣頭、擺香案、參與普渡至恭送王爺，每個王醮的重要儀程都全力參與，信仰虔誠與對家鄉文化的認同，也令人印象深刻。

授證典禮今天在仁壽宮廟埕舉行，由文化部長鄭麗君頒發重要民俗證書給三大廟，台南市長黃偉哲代表見證祝賀。鄭麗君表示，頒贈證書代表一份感謝，感謝三大廟、地方鄉親及市府團隊長期以來的保存跟維護，尤其民俗活動對國家來講，就是最在地、最根本的文化代表，文化部會更打拼，跟三大廟、台南鄉親還有市府團隊共同調查、研究、保存，希望可以有更多人認識這項重要民俗。

黃偉哲說，台南是文化首都，也是眾神之都，古蹟跟民俗，無論有形還是無形，都是最重要的文化資產；在21項文化部登錄的重要民俗中，台南最多，佔了5個，包括「西港刈香」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」、「東山吉貝耍夜祭」，以及「南關線三大廟王醮暨遊社」，這些都是祖先留下的重要資產；此外，在全台各縣市共167項重要民俗中，台南市有37項，也是全國第一。

黃偉哲感謝鄭麗君在有形及無形的文化資產保留，都給台南市最大的幫助，市府會繼續發揚傳承給下一代，未來也一定全力跟中央，以及宮廟配合，保存更多民俗活動。（編輯：孫承武）1081117