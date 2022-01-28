台南聖廟考、記孔筆記書 再譜台日情誼續章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南28日電）日治時期山田孝使著有台南孔廟修築重要文獻「台南聖廟考」，他90歲的孫子山田雄作，不忘兒時在台生活，贈「台南聖廟考」復刻版本供台南文資研究運用，也牽起台日百年前情誼。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，山田孝使1874年出生於日本岡山縣，1902年來台任職於台灣總督府；1918年台南孔廟整修，時任台南廳長的枝德二委託山田孝使撰述「台南聖廟考」，詳實記載台南孔廟修築各項事務。

「台南聖廟考」詳述南台灣公私部門響應投入、孔廟創建與歷代修復狀況、祭孔時使用的禮樂器與祭祀儀節等，並繪有起工前與落成後的台南聖廟配置圖，記載修建前後差異，奠定今日孔廟空間格局基礎，是學界研究教學的重要文獻。

山田孝使除著有「台南聖廟考」外，1915年也著有「縣社開山神社沿革志」（附鄭成功傳）。

台南市文資處以「台南聖廟考」和「聖廟釋奠儀節」兩部重要文獻為基礎，再集合當代學者專家研究成果編撰「記孔筆記書」，2020年發表，以中、英、日3種語言介紹台南孔廟豐富的文化內涵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文資處請來日本武藏大學教授水口拓寿擔任「記孔筆記書」的日文翻譯，且在武藏大學網站介紹書籍內容，日本山口縣的佐伯伸治去年底透過水口拓寿居中牽線，來信表達購書意願，並透露山田孝使的孫子山田雄作依然健在，且對在台灣生活的兒時回憶念念不忘。

文資處得知後，致贈「記孔筆記書」中日雙語版給山田雄作，山田雄作也回贈「台南聖廟考」復刻版本供台南文化資產研究運用，為百年前台日情誼故事再譜續章。（編輯：郭諭儒）1110128