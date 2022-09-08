屏東Come True 電影節增添在地性

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（中央社記者洪學廣屏東8日電）第7屆屏東電影節以「屏東Come True」為主題，有許多在地優秀青年作品入圍，透過創意及鏡頭呈現屏東之美，展現眼中「屏東Come True」該有樣貌，為這屆電影節添加在地性。

屏東縣長潘孟安今天表示，今年特地將整體駐地拍攝期間拉長，就是希望讓入圍團隊能有更充足時間進行前期拍攝準備、實地拍攝及後製作業，於此同時也非常高興看到屏東孩子在影像創作道路上持續前進，一起努力讓「屏東Come True」。

這屆也不乏有之前就曾入圍過的團隊，包括「新世紀最棒的旅行」（原名「屏東哇酷哇酷」）導演施曼妮，今年劇本創作時，同樣以未來題材作發揮，雖然劇組成員多為大學生，但團隊借重去年參賽經驗，在這次影片中升級演員的服裝及美術道具；為了讓畫面更具真實性，也特別在國立屏東大學的VAR體感技術中心進行拍攝，成品讓人期待。

施曼妮說，除了著重未來生活呈現外，在選角上也下足苦功，邀請去年入圍影片「金色貝殼」主角、來自恆春的高阿嬤來客串；還特邀偶像女團養成節目「菱格世代DD52」的李綾演出，充滿個性美的李綾相當符合劇中未來人的形象，希望藉由「未來」題材，讓整個劇情走向更符合主題「屏東Come True」。

另外，這屆電影節也有東港子弟入圍參賽。「酬神扮仙」導演林庭緯運用主場優勢，直接將場景拉至友人家的漁船及在地宮廟進行拍攝；帶領劇組團隊在東港勘景時更盡東道之誼，將在地特色美食一一擷取影像中。

特別的是，在拍攝餐廳用餐一景時，因為演員身上穿著林庭緯向友人商借的東港鎮「下頭角宋江陣」團服，巧的正是餐廳老闆所屬的宋江陣團隊，話匣子一打開後，老闆竟直接招待用餐，讓劇組直呼太熱情。

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「酬神扮仙」劇中演員也是亮點之一。吳宏修及李英宏2人演出，是繼以台灣宮廟文化、民俗信仰為背景的知名劇「通靈少女」後再次合體。吳宏修也曾在2016年演過屏東國際旅遊電影節的「偷車賊」這部戲，也算是屏東電影節的常客。

屏東縣政府今天新聞稿表示，第7屆屏東電影節入圍作品預計18日完成駐地拍攝，並於10月進行免費電影首映會及下鄉放映這10部入圍作品﹐屆時歡迎大家呼朋引伴一起來欣賞。（編輯：孫承武）1110908