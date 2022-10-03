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「學甲上白礁」登錄國家民俗 黃偉哲貼紅紙祝賀

2022/10/3 13:11
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）「學甲上白礁」8月獲文化部審議通過為國家重要民俗，9月經公告正式成為台南第6項重要民俗。台南市長黃偉哲上午前往學甲慈濟宮祝賀、並張貼紅紙，讓地方鄉親共享此殊榮。

黃偉哲表示，很榮幸代表台南市185萬市民朋友，向學甲慈濟宮張貼祝賀紅紙，這不只是對學甲慈濟宮的肯定，對台南市文化古都來說，也是一項很大光榮，這項肯定，無論是在宗教上及文化上都有非常重要意義。

依台南市政府文資資料，相傳學甲先民於明鄭時期來台拓墾，逐漸形成今日13庄規模，早年先民於保生大帝聖誕期間會前往福建白礁鄉祖廟謁祖請火，稱「上白礁」；後因海上風險改於先民登陸之地遙祭，年年舉辦，每4年則進行刈香遶境。現留存最早相關文物為1886年（清光緒12年）謁祖所用花瓶一對，以及1920年（日大正9年）所留刈香路關圖，證明民俗迄今已維持至少逾百年。

文化局今天新聞稿表示，「學甲上白礁」具諸多在地特色，例如儀式性的宮內祭典、白礁亭祭典、將軍溪畔的「請水火香」；香陣隊伍中的輦宮文化、真人藝閣、文武陣頭、蜈蚣陣、報馬牛；各庄頭設置點心站等。歷經清領、日治、戰後等時期，展現出強勁韌性，廟方長期自主傳承，甚至在近年將已中斷許久的藝閣、北管、採茶舞等重新恢復，更修復70年代的民俗影像，為地方保留珍貴記憶。

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「學甲上白礁暨刈香」在民國97年登錄為台南市無形文化資產，由於深具在地特色，廟方長期自主傳承，學甲地區民眾認同度極高，具豐富文化資產價值，今年8月獲文化部審議通過，登錄重要民俗，登錄名稱為「學甲上白礁」，為台南市第6個獲中央登錄重要民俗，深具意義。

文化局長葉澤山說明，台南市登錄民俗共43項，其中「西港刈香」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」、「東山吉貝耍夜祭」、「南關線三大廟王醮暨遊社」，以及「學甲上白礁」等6項，獲文化部登錄重要民俗；不管是縣市登錄、或中央登錄民俗類無形文化資產，南市占比皆為全國之冠。未來將持續致力輔導無形文化資產傳承，讓更多豐富民俗文化能永續保存。（編輯：孫承武）1111003

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