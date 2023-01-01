王仲堃個展登台北當代藝術館 體驗風與聲音

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（中央社記者王寶兒台北1日電）風與聲音既看不見也摸不著，卻無所不在。藝術家王仲堃近年透過機械裝置，專注探索人們於日常容易忽略的風與聲音，個展「流．感」於台北當代藝術館登場，展出以「風」為關鍵的新作。

台北當代藝術館發布新聞稿表示，「流．感」展名命題延續王仲堃以風與聲音機械裝置的探尋，語意也呼應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代與病毒共存的現況。此次展出創作以風為動態關鍵，挑戰物理機械與難以預期的氣流之間的微妙平衡，並讓人在體驗中觸發視覺與聽覺的感知。

王仲堃1982年生於高雄，畢業於台北藝術大學美術系及科技藝術研究所。

步入展間看見的首件平衡雕塑作品「風的姿態」，創作概念源自王仲堃兒時製作風箏並學習駕馭風力的經驗，作品以12張纖薄的棉紙水平式懸掛於天花板上，棉紙會被人潮或空氣氣流而擾動，並呈現輕盈飛舞的模樣。球型裝置作品「体」的結構源自由20面體組成的病毒形狀，裝置表面豎立數個可感測風流的金屬軸。

台北當代藝術館表示，王仲堃試圖讓場域內的氣流可視化、可聆聽，並隨著觀者移動行徑掀動的氣流步伐，觸發作品發出電子聲響與閃爍燈光。

人們觀看天氣預報時，可以看見風透過密集排列的箭頭符號視覺化，這啟發王仲堃創作作品「場」。展間內佈滿百餘支立桿裝置，立桿上的扇葉與懸置的鐘槌將隨風轉向，敲響出鈴聲，並釋放微光，營造視覺與聽覺雙重的感官體驗。

「流．感-王仲堃個展」即日起於台北當代藝術館實驗展場展出至3月5日。（編輯：唐聲揚）1120101