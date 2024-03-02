台灣基督長老教會文物修復亮相 見證文化發展

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（中央社記者張榮祥台南2日電）經過4年普查修復，台灣基督長老教會350件文物今天亮相，不僅保存歷史紀錄，了解外籍牧師和台灣居民的接觸交流，更見證台灣文化發展。

台南市政府攜手台灣基督長老教會，2020年起展開教會文物普查與修復，今天在台灣基督長老教會歷史檔案館亮相成果，讓人近距離觀摩修復成果，深入體驗文物修復前後對比。

市府文化局發布新聞稿指出，為期4年台灣基督長老教會文物普查計畫，共完成350件教會文物整飭與普查，包含雕版、匾額、早期生活用品、教具、錢幣等，並修復184件議事錄與洗禮簿等珍貴文獻。

文化局表示，教會當年傳教，曾印製融入台灣在地文化文宣品，大量印刷木刻版、金屬雕版及刻有太極八卦，用於聖經填字小遊戲，刻河圖洛書用於三字經白話註解插圖，宣導天文地理知識的日月蝕教具、幻燈片，多是啟蒙教育，呈現當時價值觀。

在日治時期，教會因應政策，印刷過旭日旗圖的填字遊戲，從這些文宣品變化，可見教會貫徹傳教精神，目睹台灣政治與文化轉變。

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普查文物中，也找到不少牧師所用器具，多數是食用器皿，少數有家具、煤氣燈，還有牧師個人收藏或舉辦活動徵集的繡花鞋、原住民族衣物、箭矢、捕撈用具等生活器具。

在教會文獻修復上，南北教會議事錄是教會自治發展第一手記錄；長老教會的台灣大會決議記錄，反映教會在宗教教育、社會服務等重要貢獻；另有教會公報雕版和部分修復文獻，讓人一窺過去風華與深刻文化底蘊，也承載著台灣基督宗教信仰與歷史（編輯：謝雅竹）。1130302