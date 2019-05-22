華府築科技壁壘 美半導體業難延攬中國人才

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美中科技競爭白熱化，華府除將中國電信大廠華為列入出口管制黑名單，核准美國半導體廠商延攬中國先進工程人才的速度也放慢。眼見科技壁壘成形，求才若渴的業界焦急且苦惱。

華爾街日報引述未具名業界人士說法報導，美國政府去年開始放慢核准速度，業者聘用中國員工或指派員工從事美國重要工程計畫的能力受限，影響英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）及格芯（Globalfoundries）等半導體廠商數以百計的職位。

業界人士指出，華府此舉影響遍及各產業，但半導體業特別頭痛，因為美國本土高階技術工程人才匱乏，業者目前在相關領域聘用的非美國公民中，絕大多數是中國籍人士。

依美國實行數十年的規定，企業指派中國、伊朗、俄羅斯等外籍員工從事敏感技術工作前，必須取得許可證，原因在於企業讓這些外籍人士掌握最終可帶回家鄉的技能知識，美國商務部認定這類工作指派形同出口。

上述文件稱作視同出口許可證（deemed-export license）。報導引述知情人士透露，過去美國政府核發這類許可證只需數週，如今等候時間常拖到6至8個月，導致業者眼睜睜看著屬意的人才跑走。

美國企業須取得視同出口許可證，才能讓現有和即將聘用的外籍員工接觸先進半導體、電信系統、加密與其他技術，審查程度視技術和可能被美國對手掌握的潛在風險而定。

曾在前總統歐巴馬政府擔任商務部工業與安全局（BIS）高層官員的律師沃爾夫（Kevin Wolf）表示，視同出口許可證核發速度改變，可能反映政治情勢變化，但科技變遷也可能產生影響。如果涉及高度敏感技術的申請案增加，核准時間可能跟著拉長。

美國商務部資料顯示，2013至2017年，中國籍人士占視同出口許可證核發數逾60%；2017年，第1和第3常見的視同出口申請類別都與晶片相關，第2常見的類別則涵蓋電信技術。

業界高層指出，白宮正積極保護美國技能知識，以防中國藉取得美國技術強化自身實力。過去幾年，美國主管機關已擋下多宗涉及中國的科技併購案，遭懷疑有中資背景的博通（Broadcom）敵意併購高通失敗，就是最受矚目的案例之一。

與此同時，美中半年來進行貿易談判，美方要求加強保護智慧財產權，獲得半導體業界不少人呼應。如今談判陷入僵局，美國調高對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率，並將華為與數十家關係企業列入出口管制黑名單，使美國廠商更難與華為做生意。

高通等晶片廠商暫停向華為供貨後，美國商務部昨天宣布將發放臨時許可證，讓華為部分供應商可在90天寬限期內免受出口管制限制。（編輯：陳政一）1080522