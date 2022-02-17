3月開放商務客 經部擬採經濟泡泡與境管鬆綁並進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北17日電）台灣最快3月開放商務客入境，工商團體認同此做法，但提醒落實入境行程管理等措施。經濟部表示，商務入境將採經濟泡泡與商務境管鬆綁雙軌並進，目前正就具體細節和指揮中心討論。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已持續2年，不少國家近期陸續開放國門，例如日本研擬3月起，入境隔離由7天縮短成3天；新加坡也放寬規定，台灣等低風險國家入境旅客，無需接受PCR核酸檢測，只要快篩即可。

台灣最快3月開放商務客入境，指揮中心擬將入境檢疫天數從14天縮短到10天。指揮官陳時中今天表示，若商務旅行進展順利且疫情獲控制，才會考慮重啟觀光旅遊，相關必要性或對台影響等評估，由經濟部做相關規劃。

經濟部晚間告訴中央社記者，針對商務入境管理措施，目前正就具體管理細節和指揮中心討論，包含商務境管鬆綁訂定總量管制的可能等。

根據初步規劃，將採經濟泡泡與商務境管鬆綁兩軌並進。若停留時間長、行程多者，可能適用商務境管鬆綁；反之，若停留短、動線單純者，傾向適用經濟泡泡。

經濟泡泡模式即不需居家檢疫，但出發前7日要加強自主健康管理，出發前3天需持有陰性證明，入境後要進行自費篩檢，專機接送往返、防疫專車接送為原則，申請廠商及中央目的事業主管機關專人需全程陪同。

例如惠普（HP）執行長羅爾斯（Enrique Lores）去年3月以私人包機抵台，即是透過「經濟泡泡」模式，一日快閃台灣，拜會多家重要零件大廠；英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年底的訪台行程，傳出是會面台積電高層主管，入境規則一樣比照辦理。

工商協進會理事長林伯豐認同開放商務客入境，「但應該要有條件」，例如入境的話，疫苗要打滿3劑，政府也務須掌握商務客行程細節。

面對商務客來台，全國中小企業總會理事長李育家同樣指出，疫苗施打劑次確實可列入通行證明。他說，在國內疫情掌控得宜的情況下，當然要考慮經濟問題，適度開放邊境管制，但也提醒，不能因為速度加快，就影響疫情控制。（編輯：張均懋）1110217