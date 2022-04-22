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費半重挫 台積電早盤跌8元市值縮水2074億元

2022/4/22 09:30
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（中央社記者張建中新竹22日電）美股重挫，費半指數下挫2.66%，台積電美國存託憑證（ADR）震盪收低，下跌1.36%，台積電今天股價同步滑落，早盤達新台幣557元，下跌8元，市值縮水2074億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表示，聯準會5月開會時將討論升息2碼（50基點）。美股震盪走跌，道瓊工業指數下挫368.03點，跌幅1.05%，那斯達克指數滑落278.42點，跌幅2.07%，費城半導體指數下跌83.46點，跌幅2.66%。

台積電ADR收在97.66美元，下跌1.35美元，跌幅1.36%，市值滑落至5064.99億美元。聯合健康集團（UnitedHealth Group）股價滑落至537.44美元，下跌8.57美元，跌幅1.57%，市值滑落至5056.77億美元。

輝達（NVIDIA）股價收在201.83美元，重挫12.99美元，跌幅達6.05%，市值滑落至5053.85億美元。台積電ADR市值超越聯合健康集團及輝達，躍居全球第9。

台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣557元，下跌8元，市值縮水2074億元，滑落至14.44兆元，影響大盤指數約66點。（編輯：張均懋）1110422

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