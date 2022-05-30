配合振興方案 北富銀延長實施紓困寬緩措施

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（中央社記者謝方娪台北30日電）行政院拍板新一輪振興方案，台北富邦銀行今天宣布配合延長各項紓困貸款及寬緩措施。北富銀統計，加計個人和企業紓困貸款，截至5月下旬總計已提供近千億元金融支持，受惠者3.6萬戶。

北富銀今天宣布配合延長企業紓困貸款，持續提供受疫情影響企業舊貸展延、營運資金及振興資金貸款；個人金融業務維持各項寬緩措施，受疫情影響的信用卡、房貸、信貸與學貸客戶均可申請緩繳服務，延長本息緩繳或延長借款到期日，同時北富銀也會繼續免收緩繳期間遲延利息、違約金或循環利息。

北富銀統計，截至5月25日為止，全行已承作信用卡緩繳案近1.4萬件，緩繳金額逾新台幣8億元；協助約4500位客戶辦理房、信貸展延，展延金額近170億元。企業紓困貸款方面，截至5月23日為止，已核准近1.8萬件申貸案，居民營銀行第1；核貸金額801億元，居民營銀行第2。

除了提供振興紓困貸款及寬緩服務外，北富銀另推出「富邦食神幫」美食餐廳優惠，其中包括欣葉台菜、金爸爸、度小月等知名餐廳及國賓大飯店、義大皇家酒店等指定飯店，全台超過250家餐廳可享受刷富邦信用卡5折起優惠，北富銀表示，盼在兼顧防疫安全前提下，提高民眾用餐意願，帶動餐飲消費。

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台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民今天也表示，即日起至今年7月31日止，台新銀行推出「抗疫救圓貸」專案提供企業減輕負擔，只需透過指定網頁線上申請，並於8月31日前撥款，皆適用首年3%優惠利率。

吳良民說明，「抗疫救圓貸」專案降低申請門檻、額度最高可達600萬元，並提供首年3%優惠利率，滿足企業資金週轉需求；因應防疫居家隔離措施，台新銀行提供24小時線上申請服務，客戶無須至分行申請貸款，便可於1分鐘內完成線上申請；另台新銀行在授信流程上也突破傳統模式，徵審過程以視訊現勘取代實地訪查，並提供既有客戶通訊對保服務。（編輯：趙蔚蘭）1110530