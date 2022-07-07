國產實業營收年增9.16% 台南仁德廠估第4季營運

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（中央社記者賴言曦台北7日電）混凝土廠國產建材實業公布6月集團營收新台幣17.46億元，年增9.16%。展望後市，國產實業表示，旗下28座混凝土廠幾乎掌握全台各地精華指標建案，待台南仁德廠於第4季營運後，更能把握科技業建廠、政府前瞻建設的商機。

國產實業集團6月營收月增8.16%；另外，國內本業6月營收為14.06億元，月增12.08%、年增24.83%，續攀營運高峰。

國產實業今天透過新聞稿表示，雖然俄烏戰爭及全球通膨影響終端需求，半導體生產鏈已進入庫存調整階段，但相關科技大廠仍加快擴產腳步，據近期召開的台積電科技技術論壇與科技廠辦的動工典禮資訊，除了台積電積極開啟南科、竹科、竹南科等擴廠工程，力積電與南亞科也在銅鑼科、泰山等地進行大規模建廠工程。

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國產實業表示，因國產實業掌握半導體產業聚落營建時的高端混凝土需求，加上科技聚落與大規模的政府前瞻建設計畫，帶旺周遭房市，國產建材集團營運6月回到高檔期。

展望下半年營運，國產實業表示，除了科技建廠的剛性需求，國產建材也掌握全台各地的台商回流廠辦、指標建案興建，及藝術美建築等政府前瞻重大建設，供應材料給新北市土城工業區的中華工程AI智慧園區開發案、新北市摩天住宅建案、板橋一處百億都更案及板橋江翠重劃區、土城暫緩開發區等。（編輯：翟思嘉）1110707