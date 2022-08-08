亞泥旗下嘉惠電廠 擬找地蓋第3期天然氣電廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦嘉義縣8日電）亞洲水泥轉投資的天然氣電廠「嘉惠電廠」每年發電最多可達48億度，約可提供100萬戶家庭用電，為進一步提升發電能力，嘉惠電廠宣布，已著手規劃投入至少新台幣200億元，興建第3期電廠，總裝置量約可再添110萬瓩。

位於嘉義縣民雄鄉、占地13.8公頃的嘉惠電廠，是亞泥1999年接管投資的天然氣複循環電廠，總裝置容量達121萬瓩，發電量約占全國總用電量3.2%。

嘉惠電廠興建過程分為兩大階段，第1期70萬瓩發電機組於2003年12月商轉，併入台電電網；第2期51萬瓩發電機組於2021年7月商轉，當時正逢2021年底核二廠1號機除役，供電能力減少98.5萬瓩，因此嘉惠2期商轉適時填補部分電力缺口。

嘉惠電力總經理陳廣泰指出，嘉惠2期機組採用美商奇異（GE）最新機型HA系列氣渦輪發電機，發電效率超過60%，遠高於燃煤電廠的發電效能。

陳廣泰指出，據核算，嘉惠電廠的天然氣機組，2021年每發1度電所產生的二氧化碳為0.358公斤，不僅比燃煤電廠機組的0.8公斤低，更低於經濟部能源局今年7月公布的電力排碳係數基準0.424公斤，

陳廣泰指出，若進一步和相同裝置容量的燃煤電廠相比，嘉惠電廠每年可減少近200萬噸的碳排放量，相當於18萬棵樹一年的碳吸附量。

為了進一步增添發電量能，陳廣泰表示，嘉惠電廠正計畫於嘉義縣尋找合適廠址，以增建第3期天然氣電廠，目標5至6年完成，總裝置量有望再添110萬瓩，預料將投資至少新台幣200億元。（編輯：楊凱翔）1110808