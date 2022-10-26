經濟部節能標竿獎揭曉 40單位減碳6.48萬公噸

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（中央社記者曾智怡台北26日電）經濟部今天召開「111年經濟部節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎」決審會議，選出40家節能標竿得獎單位，每年合計節省1.31萬公秉油當量、3.02億元能源成本，相當於減少6.48萬公噸二氧化碳排放量，締造亮眼節能成績。

經濟部能源局透過新聞稿說明，今年從報名的82家單位及29所國民中小學，歷經3個月初審、複審，最終選拔出20家節能標竿單位和20所推動能源教育標竿學校。

今年獲獎廠商也提出淨零碳排的具體做法，展現對氣候變遷及永續議題的重視，後續將透過一系列節能示範觀摩研討活動、線上標竿案例分享，提供各界觀摩學習。

能源局表示，透過這次選拔發現，國內能源管理技術日趨成熟，用戶也進一步針對資料進行分析及動態能效管理，除可了解設備及系統運轉效率，也能大幅提高技術面及管理面的節能成效。

例如榮獲金獎肯定的友達光電L8A廠，結合製程生產、設備操作和廠務部門，組成跨部門節能團隊，更自行開發智慧節能可視化管理系統，善用大數據資料進行分析，導入多項精準AI節能方案，並延伸為耗能預測防護網，做到精準掌握、即時改善；近3年不僅節電達6.4%，同時降低15%生產成本，整體產能更提升30%以上。

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中小企業組獲得金獎的聖源生技食品，則引入多項節能設計，應用於新廠房建造，如頂樓倉儲區導入天光照明、將廠內熱風藉由煙囪效應自動排至屋外，降低對冷房的用電需求；同時動力設備全面採用高效率IE3馬達，提升用電效率；另在裝貨碼頭設計冷藏緩衝區，降低裝貨冷氣逸散損失，確保食品品質並降低能耗。

學校能源教育方面，獲獎學校各具特色，例如新北市埔墘國小致力打造「排熱降溫COOL校園」，並發展融入式的能源教育教案與教學媒材，循序漸進深化能源素養；宜蘭縣三星國中爭取外部資源，改造報廢公車成為「綠能行動教室」，展示再生能源概念與節能意象，並於全縣巡迴宣導，積極向外推廣能源教育。（編輯：蘇志宗）1111026